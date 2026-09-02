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Татар-информ

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Валиуллин о Лабанке: «Он выбрал Швейцарию, потому что есть прямой рейс до дома»

Валиуллин о Лабанке: «Он выбрал Швейцарию, потому что есть прямой рейс до дома»

Фото: ak-bars.ru Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин на предсезонной пресс-конференции подвел итоги трансферной кампании, рассказал о несостоявшихся сделках и прокомментировал потерю ключевых хоккеистов, покинувших команду в межсезонье.

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