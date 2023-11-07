В Иванове мужчина лишился денежных средств, пытаясь приобрести через Интернет две искусственные ели

В дежурную часть отдела полиции № 5 города Кохма обратился 55-летний местный житель. Он пояснил полицейским, что в сети Интернет нашел онлайн-магазин, где были выгодные предложения о продаже искусственных елей.
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