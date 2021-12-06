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Путин: закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

Путин: закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

Документ должен отвечать тем целям, для которых он был создан. Об этом президент заявил на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

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