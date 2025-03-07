Медики в Калужской области оказались почти самыми богатыми в ЦФО

На коллегии областного Минздрава 7 марта были озвучены сведения, что средняя зарплата у калужских медиков находится на третьем месте в ЦФОНа коллегии областного Минздрава 7 марта были озвучены сведения, что средняя зарплата у калужских медиков находится на третьем месте в ЦФО.
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