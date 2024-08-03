Сколько еще будут расти зарплаты, долги с россиян будут взыскивать по-новому. Обзор Банки.ру

Зарплаты в России продолжат расти высокими темпами до конца 2024 года, пишут «Ведомости». Отмечается, что, начиная с конца 2022 года, рынок серьезно перегрелся, а темпы роста зарплат приблизились к своему пику.
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