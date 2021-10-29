Анекдоты дня (11 шт)

ОбхохочешьсяАнекдоты дня (11 шт)1. Наступили времена, когда в школах на уроках информатики учителя совершенно бесплатно учатся у старшеклассников.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СтепанченкоРаньше мы жили хорошо, а теперь еще лучше, но все-таки хочется опять пожить хорошо...Михаил СтепанченкоТри золотых правила общения: 1. Думай, что говоришь. 2. Не говори того, чего не думаешь. 3. Не все, что думаешь, говори.Andrew KleyВ 1973 году ехали с эшелоном в Термез на службу. В Ташкенте была пересадка. Сгоняли на Алайский базар. Вот там и была 40-градусная водка и внутри и снаружи. Стаканов не оказалось, поэтому пользовались пиалушками...Комментировать
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