Обхохочешься

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Анекдоты дня (11 шт)

Анекдоты дня (11 шт)

1. Наступили времена, когда в школах на уроках информатики учителя совершенно бесплатно учатся у старшеклассников.

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Михаил Степанченко
Раньше мы жили хорошо, а теперь еще лучше, но все-таки хочется опять пожить хорошо...
Михаил Степанченко
Три золотых правила общения: 1. Думай, что говоришь. 2. Не говори того, чего не думаешь. 3. Не все, что думаешь, говори.
Andrew Kley
В 1973 году ехали с эшелоном в Термез на службу. В Ташкенте была пересадка. Сгоняли на Алайский базар. Вот там и была 40-градусная водка и внутри и снаружи. Стаканов не оказалось, поэтому пользовались пиалушками...

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