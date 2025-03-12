Чувашский уполномоченный принял участие в совместном приеме предпринимателей

Бизнес-омбудсмен Чувашии Александр Рыбаков, прокурор Чувашской Республики Эдуард Гиматов и вице-премьер Чувашии – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов на площадке Торгово-промышленной палаты в Чебоксарах провели совместный прием предпринимателей.
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