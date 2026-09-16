В Пскове американский бульдог покусал таксу и её хозяина, рассказала "Псковская лента новостей". Потерпевший рассказал, что гулял с таксой на площадке, предназначенной для выгула животных, между улицами Линейная и Сиреневый бульвар.
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