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Калуга-поиск

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В Пскове американский бульдог покусал таксу и её хозяина

В Пскове американский бульдог покусал таксу и её хозяина

В Пскове американский бульдог покусал таксу и её хозяина, рассказала "Псковская лента новостей". Потерпевший рассказал, что гулял с таксой на площадке, предназначенной для выгула животных, между улицами Линейная и Сиреневый бульвар.

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