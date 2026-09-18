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Россия Хөкүмәте 2027 елга бәйрәм һәм ял көннәрен раслады

Россия Хөкүмәте 2027 елга бәйрәм һәм ял көннәрен раслады

Россия Хөкүмәте 2027 елга бәйрәм һәм ял көннәрен раслады. Яңа ел каникуллары 11 көн дәвам итәчәк – 2026 елның 31 декабреннән 2027 елның 10 гыйнварына кадәр, дип яза РИА Новости.

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