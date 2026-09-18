Россия Хөкүмәте 2027 елга бәйрәм һәм ял көннәрен раслады. Яңа ел каникуллары 11 көн дәвам итәчәк – 2026 елның 31 декабреннән 2027 елның 10 гыйнварына кадәр, дип яза РИА Новости.
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