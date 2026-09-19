Обстановка в Горловке – тяжелая: Иван Приходько о ситуации в городе – репортаж News Front

Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, как живет прифронтовой город под ежедневными обстрелами ВСУ. Репортаж корреспондента News Front Георгия Медведева.
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