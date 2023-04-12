Военное обозрение

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Сегодня в России и во всем мире отмечается День авиации и космонавтики

Сегодня в России и во всем мире отмечается День авиации и космонавтики

Советский Союз и Россия по праву считаются пионерами в освоении космоса. Теоретическую основу полетов за пределы земной атмосферы и освоения космического пространства заложил наш великий соотечественник, русский и советский ученый-самоучка Константин Эдуардович Циолковский.

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