Сегодня в России и во всем мире отмечается День авиации и космонавтики

Советский Союз и Россия по праву считаются пионерами в освоении космоса. Теоретическую основу полетов за пределы земной атмосферы и освоения космического пространства заложил наш великий соотечественник, русский и советский ученый-самоучка Константин Эдуардович Циолковский.
Популярные статьи
- Михалков: Почему бы получившим гражданство РФ иностранцам не проходить срочную службу в ВС РФ, как в Израиле
- Саудовская Аравия выступила за восстановление контроля Дамаска над всей Сирией после 12-летнего отсутствия официальных контактов с САР
- Иран выразил готовность участвовать в российском проекте по созданию сети спутников связи
Свежие комментарии