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Царьград

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Дональд Трамп: "Лидеры России, Китая, Кореи сегодня на пике своей формы"

Дональд Трамп: "Лидеры России, Китая, Кореи сегодня на пике своей формы"

Кандидат в президенты США дал интервью Илону МаскуРазвёрнутое интервью, которое дал кандидат в президенты США Дональд Трамп миллиардеру Илону Маску, стало достоянием общественности.

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