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Аргументы недели

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В Таганрогском заливе при атаке дронов на суда погиб матрос технического судна

В Таганрогском заливе при атаке дронов на суда погиб матрос технического судна

Ночью вражеские беспилотники целенаправленно били по гражданским судам в Таганрогском заливе. Под удар попали четыре плавсредства, одно из которых перевозило метанол.

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