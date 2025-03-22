Уиткофф назвал главную проблему урегулирования на Украине и обозначил сроки встречи Путина и Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было посвящено горячим темам – урегулированию конфликта на Украине и отношениям Соединенных Штатов с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии