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Авторадио

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МВД фиксирует сокращение числа квартирных краж

Число квартирных краж в России за последние 20 лет сократилось более чем в 30 раз. Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на данные МВД, в первой половине 2006 года было зарегистрировано почти 120 тысяч таких преступлений, а за шесть месяцев этого года - около четырёх тысяч.

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