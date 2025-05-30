Вкусный и сытный праздник: День окрошки 30 мая. Три рецепта холодного супа

В этот день принято приготовить и съесть окрошку по любимому рецепту. Несмотря на то, что неофициальный праздник не признан ни в одной стране, любители освежающего летнего супа с удовольствием его отмечают.
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