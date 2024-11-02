Глава Пентагона Остин решил перебросить на Ближний Восток эсминцы и истребители

Министр обороны США Ллойд Остин приказал перебросить на Ближний Восток дополнительные силы. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер «Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы, оснащенные средствами ПРО, эскадрилью истребителей и самолетов-заправщиков, а также несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52», — сообщил пресс-секретарь.