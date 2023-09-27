Читатель спрашивает, действительно ли Россия является страной третьего мира, и сможем ли мы когда-нибудь догнать Запад.
Миф об отсталой России
Комментарии
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Олег Самойлов
Показуха всегда была, есть и ОСТАНЕТСЯ ПОКАЗУХОЙ! Какие поля в великой центрально-европейской державе? ЧТО там произрастает, если эта так называемая держава в России хлеб "закупает"? В частности в Новосибирской области! Вот уж где хлебный регион! Мало того, что некто Николай Кузнецов вдоль М-1 видел, надо бы ему было с дорожки-то с этой свернуть и полкилометра в сторонку откатиться! И ТАА посмотреть на поля! И на "прекрасные" фермы! Не хотел бы Николай Кузнецов с этими прелестями ознакомиться? Пусть приезжает в гости ко мне, прокатимся, покажу ВСЁ!!!
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6 час.
Олег Самойлов
Фамилию поменяй на ЦИРК! Приедь в великую державу и сбегай в лучшую поликлинику Минска, номер поликлиники - 10! На улочке Сухаревская! И попади к врачу! А потом про прекрасную медицину у лукамудищенкова распространяйся!
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6 час.
ВФ
Владимир Фердман
Не имея таланта возродить Россию, все силы направляют на принижение достоинств прошлого, а по пути воруют, воруют, воруют. По сравнению с царской Россией ситуация ухудшилась в 7 раз - ВВП быдо 14, стало 2
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5 час.
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