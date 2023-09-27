Миф об отсталой России

Олег Самойлов

Показуха всегда была, есть и ОСТАНЕТСЯ ПОКАЗУХОЙ! Какие поля в великой центрально-европейской державе? ЧТО там произрастает, если эта так называемая держава в России хлеб "закупает"? В частности в Новосибирской области! Вот уж где хлебный регион! Мало того, что некто Николай Кузнецов вдоль М-1 видел, надо бы ему было с дорожки-то с этой свернуть и полкилометра в сторонку откатиться! И ТАА посмотреть на поля! И на "прекрасные" фермы! Не хотел бы Николай Кузнецов с этими прелестями ознакомиться? Пусть приезжает в гости ко мне, прокатимся, покажу ВСЁ!!!