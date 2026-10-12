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Три танкера подорвались на минах в Ормузском проливе за сутки

Три танкера подорвались на минах в Ормузском проливе за сутки

Amirhosein Khorgooi/AP/TASS Резко обострилась ситуация в Ормузском проливе. Только за последние сутки там на минах подорвались сразу три танкера.

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