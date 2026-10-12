Три танкера подорвались на минах в Ормузском проливе за сутки

Amirhosein Khorgooi/AP/TASS Резко обострилась ситуация в Ормузском проливе. Только за последние сутки там на минах подорвались сразу три танкера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украина потеряла ...
- "Искала защиту": ...
- "Искала защиту": ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым