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Царьград

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Заморозки до -17°C на Урале: прогноз стихии и сильный ветер до 20 м/с

Заморозки до -17°C на Урале: прогноз стихии и сильный ветер до 20 м/с

В Уральском федеральном округе ожидаются сильные заморозки до -17°C, сопровождаемые дождем и ветром до 20 м/с.

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