Ученые выяснили, как иммунные клетки «вынюхивают» патогенные микроорганизмы

Толл-подобные рецепторы — это особый класс клеточных рецепторов, которые распознают эволюционно консервативные (то есть слабо меняющиеся при случайных мутациях) структуры микроорганизмов и активируют клеточный иммунный ответ на них.
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