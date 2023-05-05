Age of Wonders 4 — волшебный дивный мир. Рецензия / Игры

Жанр Стратегия Издатель Paradox Interactive Разработчик Triumph Studios Минимальные требования Процессор Intel Core i7-2700K 3,5 ГГц / AMD Ryzen 5 1600X 3,6 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7870, 20 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-9700K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT Дата выхода 2 мая 2023 года Возрастной ценз От 16 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 Официальный сайт Играли на PS Недостатка в глобальных стратегиях в последние годы определённо не наблюдается, как и проектов в фэнтезийном антураже.