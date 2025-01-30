На Ямале 16 участников специальной военной операции нашли работу в прошлом году

Шесть из них получили социальные и образовательные сертификаты. Социальные сертификаты на сумму 45 тысяч рублей позволяют безработным выбрать образовательные учреждения для получения востребованных профессий.
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