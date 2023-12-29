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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Metacritic представил двадцатку лучших игр для Xbox в 2023 году, и Starfield там нет Публик...

Metacritic представил двадцатку лучших игр для Xbox в 2023 году, и Starfield там нет Публик...

Metacritic представил двадцатку лучших игр для Xbox в 2023 году, и Starfield там нетПубликации рейтингов Metacritic по итогам 2023 года продолжаются, на этот раз речь идет о топ-20 для Xbox, в котором выделяется отсутствие Starfield.

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