Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские БПЛА сбрасывают мины на территорию региона, включая удалённые районы.
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