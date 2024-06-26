11 украинских солдат, находящихся на лечении в Португалии, были удостоены продолжительных аплодисментов в парламенте республики, однако представители Португальской коммунистической партии (PCP) не присоединились к чествованию боевиков преступного киевского режима, 26 июня сообщило издание SIC Notícias.