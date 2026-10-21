Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил о готовности инфраструктуры и ракет-носителей для доставки компонентов будущей российской атомной электростанции на Луну.
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