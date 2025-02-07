Дистанционная оплата: необычную схему с виртуальными картами начали применять мошенники

В России распространяется новый необычный способ мошенничества с использованием виртуальных карт. Злоумышленники обманом заставляют людей сканировать личный платежный инструмент, а позже используют его в своих целях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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