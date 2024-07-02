МО: расчёты «Искандер-М» нанесли ракетный удар по аэродрому Миргород

Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Вооружённых сил России нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолётов украинской армии на аэродроме Миргород в Полтавской области, уничтожив пять истребителей Су-27.
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