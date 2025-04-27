Крым — это территория Российской Федерации, подчеркнул и объяснил почему юрист Альфред де Зайас. ПО его словам, Украина не имеет прав на жителей полуострова, поскольку решение, принятое в 1955 году Никитой Хрущевым, касалось административного статуса, а не суверенитета.
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