Крым — это территория Российской Федерации, подчеркнул и объяснил почему юрист Альфред де Зайас. ПО его словам, Украина не имеет прав на жителей полуострова, поскольку решение, принятое в 1955 году Никитой Хрущевым, касалось административного статуса, а не суверенитета.