Zero Hedge
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Zero Hedge

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Dear Truck Owners: Secure Your Tailgates

Dear Truck Owners: Secure Your Tailgates First, thieves were cutting catalytic converters off petrol-powered vehicles because of the valuable platinum, palladium, and rhodium inside the exhaust systems, which convert toxic engine gases into safer emissions.

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