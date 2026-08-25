Dear Truck Owners: Secure Your Tailgates First, thieves were cutting catalytic converters off petrol-powered vehicles because of the valuable platinum, palladium, and rhodium inside the exhaust systems, which convert toxic engine gases into safer emissions.
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