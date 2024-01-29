Расчет «Торнадо-Г» ВС РФ отразил под Купянском атаку ВСУ

Личный состав группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» в ходе ведения сражений на Купянском участке линии боевого соприкосновения задействовал РСЗО «Торнадо-Г» для ликвидации штурмовиков ВС киевского режима.
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