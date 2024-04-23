Компромисс возможен только между равными

Эхо решения Конгресса США о выделении шестидесяти с лишним миллиардов долларов на «помощь Украине» продолжает разлетаться по миру, влияя на умы и действия политиков в самих США, в России, в Европе и даже в Китае.
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