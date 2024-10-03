Ракушки и какао-бобы. Монеты и купюры. Криптовалюта и банковские карты. Вещь, изменившая человечество, – деньги.
Деньги
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Ракушки и какао-бобы. Монеты и купюры. Криптовалюта и банковские карты. Вещь, изменившая человечество, – деньги.
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