Утром 13 декабря лайнер авиакомпании "Россия", вылетевший из Петербурга в сторону Москвы, вынужденно вернулся в аэропорт отправления.
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Утром 13 декабря лайнер авиакомпании "Россия", вылетевший из Петербурга в сторону Москвы, вынужденно вернулся в аэропорт отправления.