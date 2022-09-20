Санкции освободили из «Арсеналки» // Диану Каледину отпустили для обеспечения производства станков

Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге освобождена из СИЗО предприниматель Диана Каледина. В заключении директор и бенефициар Балтийской промышленной компании (БПК) провела две недели, после чего следователь МВД, ранее обвинивший бизнесвумен в мошенничестве при поставках станков, в том числе оборонному комплексу, сам ходатайствовал о смягчении ей меры пресечения.
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