Варианты красного маникюра на весну: вечная классика, которая всегда в тренде Алёна ЮрьеваКрасный маникюр – символ страсти, уверенности и силы, который не утрачивает своей актуальности и весной 2024 года остается в числе наиболее востребованных вариантов дизайна ногтей.