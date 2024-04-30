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Варианты красного маникюра на весну: вечная классика, которая всегда в тренде

Варианты красного маникюра на весну: вечная классика, которая всегда в тренде

Варианты красного маникюра на весну: вечная классика, которая всегда в тренде Алёна ЮрьеваКрасный маникюр – символ страсти, уверенности и силы, который не утрачивает своей актуальности и весной 2024 года остается в числе наиболее востребованных вариантов дизайна ногтей.

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