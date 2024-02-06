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Профессор Власов: отказ от МКБ-11 не даст сравнивать себя с другими странами

Профессор Власов: отказ от МКБ-11 не даст сравнивать себя с другими странами

Решение о приостановке внедрения в России Международной статистической классификации болезней 11-й версии (МКБ-11) является негативным фактором, потому что в этом случае российская сторона не сможет сопоставлять себя с другими странами.

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