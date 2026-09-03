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Новости Липецка

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Бензин в Липецкой области подорожал вчетверо больше общероссийского показателя

Бензин в Липецкой области подорожал вчетверо больше общероссийского показателя

В Липецкой области за неделю бензин подорожал на 4,21%, что в четыре раза выше общероссийского показателя.

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