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Политолог Блохин: Киев лишился половины помощи Запада после решения США

Политолог Блохин: Киев лишился половины помощи Запада после решения США

Приостановка военной помощи Украине связана, в том числе, с недавними событиями в Овальном кабинете. Об этом в беседе с RT рассказал политолог-американист и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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