ФСБ показала кадры задержания молдаванина, готовившего покушение на генерала

ТАСС, 8 сентября. ФСБ России показала видео задержания в Астраханской области гражданина Молдавии Николая Коча по подозрению в покушении на высокопоставленного военнослужащего в Энгельсском районе Саратовской области.
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