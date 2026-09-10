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us30 buy trade #Ym

us30 buy trade #Ym

us30 buy trade #Ym E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI:YM1! vicofalltrade I am going long on the Dow Jones because it has reached a key demand zone on both the 4-hour and daily timeframes.

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