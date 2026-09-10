us30 buy trade #Ym E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI:YM1! vicofalltrade I am going long on the Dow Jones because it has reached a key demand zone on both the 4-hour and daily timeframes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым