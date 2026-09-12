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Царьград

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Эксперт Мирошников объяснил, как соцсети мешают найти работу

Эксперт Мирошников объяснил, как соцсети мешают найти работу

Эксперт Дмитрий Мирошников советует соискателям проверить свои соцсети перед поиском работы. Компании анализируют цифровой след, чтобы сопоставить его с резюме.

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