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Мы соседи по планете

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Города под звездным небом

Города под звездным небом

Французский фотограф Тьери Коэн (Thierry Cohen) создал серию фотографий «Темные города» (Darkened Cities), чтобы мы могли представить, как бы выглядело ночное небо в городах, если бы в них погасли все огни.

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