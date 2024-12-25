Лариса Шеслер: Власти хотят затащить на фронт 18-летних ребят

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись правозащитника, председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер: Украинская власть мечется в поисках волшебной кнопки, как бы призвать всех юношей от 18 лет, и, в то же время не навлечь на себя ненависть их родителей в период ближайших выборов.