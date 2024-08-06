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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арман Дюплантис: «Побить мировой рекорд на Олимпиаде было моей заветной мечтой с детства»

Накануне шведский спортсмен завоевал золото Игр-2024 в Париже с рекордом мира – 6,25 метра. «Я пока не осознал, насколько фантастическим был этот момент.

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