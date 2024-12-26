Что могло стать причиной авиакатастрофы в Казахстане

В результате крушения самолета в Казахстане погибли 38 человек и 29 выжили. Выжить пассажирам удалось благодаря тому, что они находились в хвосте самолета, который остался неповрежденным, сообщает Stirileprotv.
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