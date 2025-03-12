«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ, «Барса» обыграла «Бенфику», «Краснодар» вылетел из Кубка России, «Зенит» попросил отменить удаление Вендела, новый стадион «МЮ» и другие новости

1. «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль» по пенальти! Доннарумма отбил удары Нуньеса и Джонса.
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