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«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ, «Барса» обыграла «Бенфику», «Краснодар» вылетел из Кубка России, «Зенит» попросил отменить удаление Вендела, новый стадион «МЮ» и другие новости

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