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«Зенит» предложил 40 млн евро за Экитика. Форвард останется в «ПСЖ»

«Зенит» предложил 40 млн евро за Экитика. Форвард останется в «ПСЖ»

L’Equipe утверждает, что петербуржцы в устной форме предложили за форварда 40 млн евро, однако на этом обсуждение трансфера и закончилось.

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