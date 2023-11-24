Украина столкнулась с «утечкой мозгов». Образовательный уровень населения падает

В результате конфликта на Украине образовательный уровень населения страны значительно снизился. Согласно исследованиям, проведенным украинским изданием Kyiv Independent (KI), множество образованных людей покинули страну, что привело к «утечке мозгов».
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